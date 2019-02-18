Trezeguet çabaladı ama olmadı

İlk 11’de sahne alan 24 yaşındaki futbolcu, 14. dakikada ceza yayının içinden serbest atış kullandı. Şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Mısırlı oyuncu, Paşa’yı öne geçirdi. Hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergileyen başarılı futbolcu, takımının mağlup olmasını engelleyemedi. 19 kez ikili mücadeleye giren Trezeguet, bunların 8’inde başarılı oldu. 5 defa da kaleyi yoklayan Mısırlı, bunların sadece birinde hedefi tutturdu, o da gol oldu.