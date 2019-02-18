Trezeguet çabaladı ama olmadı

Transferin devre arasında adı Galatasaray’la anılan Kasımpaşa’nın yıldız ismi Trezeguet, dün elinden geleni yaptı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 06:14
- A +
Trezeguet çabaladı ama olmadı

İlk 11’de sahne alan 24 yaşındaki futbolcu, 14. dakikada ceza yayının içinden serbest atış kullandı. Şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Mısırlı oyuncu, Paşa’yı öne geçirdi. Hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergileyen başarılı futbolcu, takımının mağlup olmasını engelleyemedi. 19 kez ikili mücadeleye giren Trezeguet, bunların 8’inde başarılı oldu. 5 defa da kaleyi yoklayan Mısırlı, bunların sadece birinde hedefi tutturdu, o da gol oldu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.