Voleybolda en iyi sezonlarından birini yaşayan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, her kulvarda kupa için mücadele veriyor. Efeler Ligi’nde normal sezonu 3. sırada bitiren Kupa Voley’de de finale kadar çıkma başarısı gösteren Sarı-Kırmızılılar, Avrupa’da da kulüpler bazındaki 2. kupa organizasyonu CEV Cup’ta şampiyonluk yolunda finalin ilk maçına bugün çıkacak. Pazar günü Kupa Voley’de Fenerbahçe’yle finalde karşılaşan ve 2-0’dan geri gelmesine rağmen ezeli rakibine 3-2 mağlup olan Galatasaray 1 gün arayla iki final mücadelesi vermiş olacak.

Trentino Itas - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 22.30'da başlayacak karşılaşma GSTV'den naklen yayınlanacak.

Rakip tecrübeli

Yarı finalde Rusya’nın Kuzbass Kemerovo takımını altın setle eleyen Galatasaray’ın CEV Cup finalindeki rakibi, Avrupa tecrübesi yüksek, CEV Şampiyonlar Ligi’nde 3, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 5 şampiyonluğu bulunan İtalyan Trentino İtas takımı. Kupa koleksiyonunda tek eksiği CEV Cup olan Trentino, 2015 ve 2017’de iki kez final oynadığı bu kupayı altın setlerle kaybetti. Bir kez daha aynı şansı yakalayan İtalyan temsilcisi bu motivasyonla sahaya çıkacaktır. Zorlu bir rakip olsa da Galatasaray, şampiyonun belli olacağı 26 Mart’ta Burhan Felek’te oynanacak rövanş karşılaşması için, bugün deplasmandan en avantajlı skoru yakalamak adına elinden geleni yapacaktır.