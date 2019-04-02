TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak G-League’de Austin Spurs forması giyen 26 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard Travis Trice ile anlaşma sağladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, kadrosuna oyun kurucu takviyesi yaptı. Mavi Yeşilliler, ABD’li oyuncu Diante Garrett’ın sol aşil tendonundan sakatlanarak sezonu kapatması üzerine kadrosunu bir başka Birleşik Amerikalı Travis Trice ile güçlendirdi. Son olarak G-League’de Austin Spurs forması giyen 1993 doğumlu ve 1.83 cm boyundaki Amerikalı guard, 2019 Dünya Şampiyonası Amerika Elemeleri’nde Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı formasıyla görev yaptı.

Oyuncuyla anlaşma sağlanırken, bugün akşam saatlerinde Bursa’ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Travis Trice, TOFAŞ’ta sıfır (0) numaralı formayı giyecek.

TRAVIS TRICE KİMDİR?

22 Ocak 1993 doğumlu ve 1.83 cm boyundaki Travis Trice ll, oyun kurucu (1) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Basketbol kariyerine doğum yeri olan Huber Heights, Ohio’da başlayan Trice, 2011-2015 sezonları arasında Amerikan Kolej Basketbol Ligi’nde (NCAA) Michigan State forması giydi. 2015 Yılı NBA Yaz Ligi’nde Miami Heat forması giyen ABD’li oyun kurucu, 2015-2016 sezonunda G-League takımlarından Westchester Knicks’de görev yaparak 51 maçta 15.3 sayı-3.5 ribaund-5.7 asist ve 1.4 top çalma istatistiklerine imza attı. 2016-2017 Sezonunda Avustralya’nın yolunu tutan Trice, Cairns Taipans formasıyla 26 maça çıkarak burada 14.6 sayı-3 ribaunt-3.5 asist ile oynadı. Mart 2017’de tekrardan Amerika’ya dönen Travis Trice, Westchester Knicks’de bu kez 9 maçta 21.1 sayı-3.6 ribaund-6.4 asist ortalamalarını tutturdu.

2017 NBA Yaz Ligi’nde Milwaukee Bucks formasıyla 5 maçta görev yapıp, 9.8 sayı-1.6 ribund-2.8 ortalamalarıyla oynayan Travis Trice, 2017-2018 sezonuna Avustralya’nın Brisbane Bullets takımında başlayarak burada 27 maçta 15.5 sayı-3.6 ribaund-5.1 asist-1.3 top çalma ortalamalarıyla görev yapıp, sezona Lübnan’da Champville’yle nokta koydu. 2018 Yılı NBA Yaz Ligi’nde bir kez daha Milwaukee Bucks formasını terleten 26 yaşındaki oyun kurucu, 5 maçta 8.8 sayı-3.2 ribaund-4 asist istatistikleriyle oynadıktan sonra Ocak 2019’da Austin Spurs kadrosuna katıldı. Spurs formasını 17 maçta terleten Trice, 18.6 sayı-7.8 asist ve 4.1 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2018 Yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Milli Takımı’na seçilen Travis Trice, 2019 Dünya Şampiyonası Amerika Elemeleri’nde de görev yaptı. Yetenekli oyuncu, Jeff Van Gundy yönetimindeki Milli Takım’da süre aldığı 6 maçta 12 sayı-5.8 asist ve 2 ribaund ortalamalarına imza attı.