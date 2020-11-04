Transfersiz kalan Bursaspor daha çok gol atıyor

8 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de en çok gol atan takım arasında Bursaspor da yer alıyor. Rakip ağları toplam 16 kez sarsarak İstanbulspor ve Tuzlaspor ile bu kulvarda ligin zirvesinde yer alan yeşil beyazlı takım, geçen sezonki performansının da üstüne çıktı.

Bu sezon transfer tahtasını açamayan ve genç futbolculardan kurulu kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, 8 haftalık dilimde geçen sezon 13 gol atarken bu yıl 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçen sezon çok az forma şansı tanınan Ali Akman, gol krallığına yürürken, Burak Kapacak da atığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken isimlerin başında geldi.

İHA