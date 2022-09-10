Fenerbahçe 'den ayrılarak, Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae, performansıyla dikkatleri çekmeye devam ederken, Güney Koreli futbolcunun İtalyan ekibine transferine aracılık eden Hoo Lee dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tribal Football'da yer alan habere göre Koreli futbolcularla ilgili bir belgeselde konuşan Hoo Lee Avrupa devlerinin, Napoli'ye imza atmadan önce Kim Min-Jae'nin peşinde olduğunu belirterek, "Onun peşinde olan sadece Napoli değildi. Inter, Juventus, Tottenham, Roma ve Rennes onu transfer etmek istedi. Bu kulüplerin çoğu, yaz boyunca onunla görüntülü görüşmeler gerçekleştirdi" dedi.

Napoli'yi tercih etme sebebi

Başarılı stoperin Napoli'yi tercih etme sebebine de değinen Hoo Lee, "Kim'in iyi bir takımda, yüksek seviyede düzenli oynamasını istedik. O takım Napoli'ydi" sözlerini dile getirdi.

2 gol kaydetti

Kim Min Jae, Napoli ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı. 25 yaşındaki oyuncu Serie A devindeki kariyerine oldukça hızlı başladı. Güney Koreli futbolcu yeni takımında toplam 6 maçta oynama başarısı gösterdi ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Kim Min Jae bu süreçte rakip fileleri 2 kez havaalandırmayı başardı.



