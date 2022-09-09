Sarı-Kırmızılı kulübün bu transfer dönemine damgasını vuran en büyük hamlesi kuşkusuz Mauro Icardi'ydi. 29 yaşındaki Arjantinli golcü, PSG'den 1 sezonluğuna kiralandı. Önceki gece geç saatlerde ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen tecrübeli yıldıza büyük bir sevgi gösterisi vardı. Taraftarların gösterdiği ilgiden çok memnun olan Icardi, Galatasaray 'a kiralandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Taraftarların ilgisi inanılmazdı. Uçaktayken onları görmek için sabırsızlanıyordum. Yol boyunca bana üçlü çekmeyi anlattılar. Çocuklar da öğrenince hep beraber denedik. Çok heyecanlıyım. Burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı.

'2 aydır konuşuyorduk'

Galatasaray'a transfer sürecinden de bahseden Icardi,"İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için bu sürecin zor olduğunu biliyorum. Ama sonunda buradayım ve en önemlisi de bu. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Icardi'nin eşi WandaNara da taraftarların kendilerine hazırladığı karşılama için, "Harikaydı" yorumunu yaptı.

Juan Mata, sessiz sedasız imzayı attı

Galatasaray'ın transferin son gününde 10 numara pozisyonu için getirdiği Juan Mata, sessiz sedasız imzayı attı. ManchesterUnited'daki kontratı bitince boşa çıkan ve yıllık 1.8 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a "Evet" diyen 34 yaşındaki İspanyol yıldız, İstanbul'a ayak bastığında oldukça mutlu görünüyordu. Sarı-Kırmızılı takımda verdiği ilk röportajda, "Çok mutluyum. Çok umutlu ve hevesliyim" diyen tecrübeli futbolcu, "Diğer takım arkadaşlarımın buraya geliş görüntülerini izledim. Bu yüzden taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

'Vakit kaybetmeyeceğim'

İngiltere'den ayrıldığı için sezon başı kampı geçirmediğini söyleyen Mata, yeni takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye gelebilmek için hiç vakit kaybetmeden çok çalışacağını ve en kısa sürede formayı kapacağına inandığını dile getirdi.

Yusuf Demir çocukluk hayaline kavuştu

Cim Bom'un bu transfer dönemindeki bonservisi en maliyetli takviyelerinden biri Yusuf Demir oldu. Doğduğu, büyüdüğü ve milli takımında oynadığı Avusturya'da Rapid Wien için ter döken genç yetenek, 17 yaşındayken yarım sezon Barcelona'ya da kiralanmıştı. Galatasaray'ın 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu, bir anlamda çocukluk hayaline kavuşmuş oldu. Küçüklüğünden beri koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren genç yıldız, İstanbul'a geldikten sonra sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu çeşitli emojilerle paylaştı.

Sahada yabancı sayılacak

Genellikle sağ kanatta oynayan solak yetenek, forvet arkası ve sol çizgide de oynayabiliyor. 21 yaşın altında olduğu için kural gereği yabancı kontenjanında 14+3'lük kısımda yer alabilecek olan Yusuf, sahaya çıktığında yabancı sayılacak. Genç oyuncu, bir an önce arkadaşlarına katılarak, takımına katkı vermek istediğini söyledi.

Rashica satın alma opsiyonlu kiralık

Milot Rashica, Galatasaray'ın sürpriz hamlelerinden biriydi. İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'in formasını giyen 26 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralandı. Satın alma opsiyonu da bulunan Rashica'nın bonservisiyle ilgili karar, sezon içerisinde ortaya koyacağı performansa göre verilecek. Önceki gece geç saatlerde İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, Türkiye'yi çok sevdiğini, daha önce de İstanbul'a geldiğini söyledi. Bir kez daha İstanbul'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten Rashica, "Galatasaray'da olmak çok güzel" açıklamasını yaptı.

11 milyon Euro'ya aldılar

Rashica geçen yıl Norwich'e Werder Bremen'den 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Kosovalı oyuncu sezon boyunca çıktığı 40 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Sürpriz takviye Mathias Ross

Galatasaray'ın son gün gerçekleştirdiği bir başka sürpriz takviye de Danimarka'dan oldu. Ülkesinde Aalborg takımının formasını giyen ve 21 yaşında olmasına rağmen kaptanlık pazubandı da takan Mathias Ross, sabaha karşı sessiz sedasız İstanbul'a getirildi. Galatasaray'a transferi hakkında, "Çok mutluyum" diyen Ross, vatandaşı Victor Nelsson'la bir araya gelerek Sarı-Kırmızılı kulüp ve şehir hakkında bilgi aldı. İkilinin, transferden önceki kısa süreçte de görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Hedefi A Milli forma

Galatasaray'ın geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna kattığı Mathias Ross, en büyük hayalinin Galatasaray formasıyla göstereceği performansla,Danimarka Milli Takımı'nın formasını giymek olduğunu belirtti. Genç oyuncu şu ana kadar alt yaş takımlarında görev yapsa da A Milli Takım 'a kadar yükselemedi.

Mini yorum (Serkan Akcan)

Akılcı fırsat transferleri

Icardi, Mata, Yusuf, Ross ve Rashica transferlerini son gün bitiren Galatasaray akılcı fırsat transferleriyle tüm açıklarını kapattı. 34 yaşındaki Mata’yı saymazsak Icardi dahil tüm transferler 30 yaş altında. Icardi ihtişamlı İnter sezonlarının ardından 2019/20 sezonununda Neymar, Mbappe, Cavani, Sarabia, Moting, Di Maria’nın olduğu PSG’ye giderek büyük bir meydan okumaya kalkıştı. İlk sezonunda Tuchel’in 26 maça 11 başlattığı Arjantinli forvet, Messi’nin de gelmesiyle dakikalarını kaybetti. Galatasaray’da rekabeti sağlamak adına müthiş bir transfer. Yıllardır United’ta olan ama son iki sezondur büyük bir düşüş yaşayan Mata, tecrübe transferi olabilir. Yusuf, yabancı statüsünde oynayacağından yerli aritmetiği Okan Buruk’u zorlayacak gibi görünüyor. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen yeterli tecrübe ve fizik güce sahip Ross ise stoperlere iyi bir alternatif. Rashica ise varlığıyla Yunus ve Kerem’i rekabete çekecek kadar iyi bir forvet.

Mini yorum (Metin Karabaş)

Kadro kalitesi yukarı çekildi

Transfer sezonunu 13 yeni isimle tamamlayan Galatasaray, mevcut kadro kalitesini birkaç gömlek yukarı çıkarırken her bölgeye de çok önemli alternatifler yarattı. İsim isim bakıldığında bileği kolay kolay bükülmeyecek bir kadro kuran SarıKırmızılılar'da top artık Okan Buruk’ta. Okan hoca sahaya süreceği oyuncular kadar kenarda kalacak isimleri de yönetmeyi başarmalı. Bunu başardığı takdirde hedefe ulaşması zor olamayacak. Tabii bir de işin maliyet kısmı var. Birçok yıldızı Türkiye’ye getirmeyi başaran Dursun Özbek ve yönetimi gelen ve giden isimlerin bütçe yükünü dengelemeyi başardı. Özbek ve yönetimi bu anlamda verdiği sözü yerine getirirken artık top yıldız isimlerden bir takım yaratmak zorunda olan Okan Buruk’ta.

Mini yorum (Yakup Çınar)

Çok iyi iş çıkardılar

Dört büyüklerin dördü de 10’dan fazla transfer yaptı ama hem nicelik hem de nitelik olarak en fazla takviyeye ihtiyacı olan takım Galatasaray’dı. Artı üç dikkate alındığında en değerli transfer Abdülkerim. Geçen sezon sadece Kerem’in ayağına bakan hücüm hattı; Mertens ve Icardi’yle A sınıf kaliteye dönüştü. Torreira, Sergio Olivieira ve Midtsjö’yle orta saha merkezi de üst seviye. İlk beş hafta gördük ki kenarlarda Kerem ve Yunus’la sezon bitmez. Bu yüzden son gün yapılan Yusuf Demir ve Rashica transferleri de önemli. Artık top Okan hocada. Artı üçe göre en doğru rotasyonu yapıp yıldızlar topluluğu bu kadroya en doğru oyunu oynatmalı. Dursun Özbek’te seçim sürecinde verdiği “En iyi takımı kuracağız” sözünü tuttu, bu operasyonları yürüten Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Tumur iyi iş çıkardı…