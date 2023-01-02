Transferin gözdesi Merih Demiral! Dünya devleri peşine düştü...

Atalanta'nın geçtiğimiz sezon Juventus'tan kiraladığı, bu sezon 20 milyon Euro karşılığında bonservisini alan Merih Demiral, transferin gözdesi oldu. İtalyan basını, 24 yaşındaki stopere iki dünya devinin talip olduğunu duyurdu. Ara transfer döneminde 24 yaşındaki milli stoperin Atalanta'dan ayrılabileceği aktarıldı.

"TARAFTAR KARAKTERİMİ SEVİYOR"

Geçen sezon FANATİK'e röportaj veren Merih Demiral çok özel açıklamalarda bulunmuş, "Atalanta taraftarı çok iyi. Çok ateşliler, takımlarına çok bağlılar. Futbolla yaşıyorlar. Benim de onlarla farklı iletişimim var. Gösterdikleri ilgiden çok memnunum. Beni seviyorlar sağ olsunlar. Benim oynayış tarzım, sahaya koyduğum karakter, Onların çok hoşuna gidiyor bence. Onlar, ben onların içlerindeymişim gibi davranıyorlar bana. Her maç Türkçe pankartlar hazırlıyorlar. Güzel hoş oluyor, görmek ve onların önünde oynamak benim için büyük mutluluk. Her maçın tadını çıkarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

19.5 MİLYON EURO'YA JUVENTUS'A GİTTİ

Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden ve burada 1 sezon forma giyen Merih Demiral, Temuuz 2019'da 19.5 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu. İlk sezon Bonucci, Chiellini, De Ligt ve Rugani ile forma yarışına giren milli stoper forma yarışını kazandıktan sonra Roma maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Merih o sezon Juventus'la şampiyonluğa ulaşmıştı.

İKİNCİ SEZON 24 MAÇA ÇIKTI

Çapraz bağ ameliyatının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Merih Demiral Juventus'taki ikinci sezonunda 24 maça çıktı. Juventus'la o sezon İtalya Kupası'nı kazanan Merih Demiral yeterli süre alamadığını düşündüğü için bir sonraki sezon takımdan ayrılmaya karar verdi.









GASPERINI'NIN GÖZÜNE GİRDİ

Gian Piero Gasperini'nin Atalanta'sı 2021-2022 sezonunda 3 milyon Euro karşılığında milli futbolcuyu 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Juventus'tan kiraladı. Atalanta Serie A ve Avrupa kupalarında başarılı olamadı ancak Merih 42 maça çıkarak 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Gasperini milli yıldızın bu performansı sonrası bonservisinin alınmasını istedi. Merih 20 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya bonservisiyle transfer oldu.

EN ÇOK BONSERVİS ÖDENEN TÜRK FUTBOLCU

Merih Demiral 20 milyon Euro'luk transfer sonrası Türk futbol tarihine geçti. Milli yıldız 51 milyon 950 bin Euro ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu oldu. 200 bin Euro'ya Alcanenense'den Sporting'e transfer olan Merih için Alanyaspor 3.5 milyon Euro bonservis öderken 8 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya satmıştı. Juventus ve sonrasında Atalanta sırasıyla 19.5 milyon ve 20 milyon Euro bonservis ödedi.

JUVENTUS'U PİŞMAN ETTİ!

Merih Demiral iki sezondun Atalanta formasıyla gösterdiği performansla Juventus'u pişman etti. İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Juventus'da stoper performansları büyük tartışma konusu. Atalanta Merih'i bu performansı sonrası büyük bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarırsa Juventus'un pişmanlığı daha da artacak.

MANCHESTER UNITED VE INTER'DEN KANCA

Gösterdiği başarılı performans sonrası devlerin radarına girmeyi başaran Merih'e son olarak Manchester United ve Inter kanca attı. Calciomercato, iki devin milli stoperi transfer etmek istediğini duyurdu. Savunmada sıkıntı yaşayan İngiliz devi United'ın Merih takviyesiyle sorunu çözmek istediği belirtildi. Kırmızı Şeytanlar'ın, ara transfer döneminde Atalanta ile pazarlık masasına oturacağı ve teklifini sunacağı ifade edildi.









KİRALAMA TEKLİFİNE SICAK DEĞİLLER

3'lü savunma sistemiyle oynayan Inter'in de bu dizilişe yatkın olan Merih'i transfer ederek defans hattını güçlendirmek istediği kaydedildi. Atalanta'nın ise 24 yaşındaki yıldız stoper için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Merih için yapılacak kiralama tekliflerine ise İtalyan ekibinin sıcak bakmadığı ifade edildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon 13 maça çıkan milli oyuncu, rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Merih Demiral'ın Atalanta ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. Merih Demiral şu ana kadar 35 kez A Milli Futbol Takımı formasını giydi. Karamürsel altyapısında futbola başlayan Merih Demiral, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe , Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor, Sassuolo ve Juventus'ta oynadı.







