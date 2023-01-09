Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , Ankara Keçiörengücü’nde top koşturan ve lider Eyüpspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği 25 yaşındaki forvet oyuncusu İbrahim Olawoyin ile prensipte anlaşmaya vardı.

Karadeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz İbrahim Olawoyin’in kulübümüze transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli forvet oyuncusu takımımızın Antalya’daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Olawoyin’e "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.