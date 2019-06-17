Eskişehirspor’un genç golcüsü İbrahim Halil Öner, Kırmızı-Siyahlı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzattı. Eskişehirspor Başkanı Osman Taş ile bir araya gelen İbrahim Halil Öner, her konuda anlaşmaya vardığı takımında yola devam edecek.

2 yıl daha Eskişehir ekibinin formasını terletecek olan genç golcü, geçen sezon çıktığı 30 karşılaşmada 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Transferde önceliği iç transfere veren Eskişehirspor’un kadrosunu korumak istediği öğrenildi. İbrahim’e Süper Lig ve 1. Lig takımlarından birçok teklif vardı. Es Es’te takımın yıldız isimlerinden biri olan Emre Güral’la da görüşmeler devam ediyor.