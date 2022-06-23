Bu sezonun çıkış yapan en önemli isimlerinden biri olan Christopher Nkunku, RB Leipzig ile 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Bu sözleşme sonrası RB Leipzig, Paris Saint Germain başta olmak üzere Manchester United ve Chelsea gibi Fransız oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplere karşı oyuncuyu kadrosunda en az bir sezon daha tutmayı başardı.

Nkunku yeni sözleşme sonrasında ‘’RB Leipzig forması giymeye devam edecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün beni kulüpte tutmak için sergilediği çabadan çok etkilendim’’ dedi.

Nkunku’nun yeni sözleşmesinde 2023 yazında aktif olacak 60 milyon Euro’luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.