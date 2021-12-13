Liverpool, Barcelona, Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin transfer radarında olan Karim Adeyemi, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Mirror'da yer alan habere göre 19 yaşındaki Alman santrafor, kendisi hakkında çıkan transfer söylentileri ile ilgili olarak "Çoğu zaman olduğu gibi, henüz hiçbir şeye karar verilmedi ve dediğim gibi, gelecek yıl da Salzburg'da olacağım ve odak noktam bu." ifadelerinde bulundu.

Bu sezon 28 maça çıkan Karim Adeyemi 18 gol ve 4 asistlik performans göstermiş durumda.











