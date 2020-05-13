Transferin gözde ismi Dayot Upamecano için flaş açıklama

Ligde üçüncü sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Leipzig'in sportif direktörü Markus Krösche, takımın en gözde oyuncularından Dayot Upamecano'nun geleceği ve adı transfer dedikodularına karışan Werder Bremenli Milot Rashica hakkında açıklamalar yaptı.

Krösche, Arsenal başta olmak üzere birçok takımın gündeminde olan genç stoperleri Upamecano hakkında; "Kendisine sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Hedefimiz iyi oyuncularımızı yok pahasına kaybetmemek." şeklinde konuştu.

21 yaşındaki Fransız futbolcunun 60 milyon değerinde serbest kalma bedeli bulunuyor. Krösche öte yandan Bild gazetesi başta olmak üzere Alman basınında sıkça adı Leipzig ile yazılan Werder Bremen'in kanat oyuncusu Milot Rashica konusuna da açıklık getirdi.

Krösche, "O ilginç bir oyuncu. Gelecek sezonki kadromuzu planlıyoruz, ancak somut adımları sezon bittiğinde atmayı planlıyoruz." şeklinde konuşarak 23 yaşındaki kanat oyuncusu için açık kapı bıraktı. Kosovalı futbolcunun kontatında 38 milyon euro serbest kalma maddesi bulunurken, ligde sondan birinci sırada yer alan Werder Bremen'in küme düşmesi durumunda ise bu bedel 15 milyon euroya inecek.

beIN Sports



