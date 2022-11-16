Transferin de profesörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geldiği günden bugüne kadar takımdaki havayı tamamen değiştirdi. Oynattığı pozitif futbolla taraftarın ve spor kamuoyunun beğenisini topladı. Her maça farklı kadro ile çıkmasıyla hem rakiplerini şaşırttı hem de her oyuncuya şans vereceğini gösterdi. Elinde bulunan futbolcuların ise performansını tavana çıkardı. Gençlere de şans vererek takımın geleceğini için de önemli bir zemin oluşturdu.

Tecrübesi ve geçmiş başarıları da Fenerbahçe'deki şu anki olumlu havanın göstergesiydi. Kısacası "Futbolun Profesörü" nasıl bir profesör olduğunu herkese bir kez daha gösterdi.





TERCİHLERİNDE 12'DEN VURDU

Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana kadro yapılanması için titizlikle çalıştı. Yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Jesus, özellikle forvet transferinde Batshuayi seçmesi önceleri tartışma konusu yaratmıştı.

Belçikalı golcünün geçen sezon Beşiktaş 'ta sergilediği futbol sonrasında transfer edilmesi kafalarda büyük bir soru işaretine neden olsa da, yıldız futbolcu herkesi şaşırttı ve sarı lacivertli forma ile çıktığı 13 maçta 8 gol atıp 1 asistle oynayarak Jesus'un doğru adım attığını bir kez daha göstermiş oldu. Batsman ayrıca 2017 yılından bu yana ilk kez hat-trick yaptı.

Özellikle sarı lacivertlilerin forvet transferi için gündemine gelen Maxi Lopez, Aboubakar, Dzyuba ve Seferovic gibi isimleri sistemine uymayacağı için reddetmesi ve bu futbolcuların da kulüplerinde büyük hüsran yaşaması, 68 yaşındaki çalıştırıcının hamlelerinin doğru olduğunu bir kez daha gösterdi.





MAXI GOMEZ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'nin almak istediği ancak sonrasında Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez, bordo mavili takımda beklentilerin altında kaldı. Fırtına'nın Valencia'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 26 yaşındaki golcü 14 maçta görev aldı ve 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.

ABOUBAKAR YOKLARI OYNUYOR

Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan ancak son geldiği sezonda sözleşmesi dışında yıllık ücret talep eden Vincent Aboubakar, geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmıştı. Bu sezon 8 maçta 2 gole imza atan Kamerunlu futbolcu adeta yokları oynadı.





SEFEROVIC'LE YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray 'ın sezon başında Benfica'dan şartlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer ettiği Haris Seferovic, Icardi ve Mertens'in transfer edilmesi sonrasında yedek kalması ve forma şansı bulamaması nedeniyle önemli bir istatistiğe imza atamadı. 10 maçta forma giyen 2 gole imza atan İsviçreli futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

DZYUBA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Adana Demirspor, golcü futbolcusu Mario Balotelli ile yollarını olaylı bir şekilde ayırdı. Daha sonra takıma bir başka yıldız forvetlerden birisini kattı: Artem Dzyuba. Ancak Akdeniz ekibinde forma şansı bulamayan ve alacaklarını alamadığını belirten tecrübeli futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Dzyuba 5 maçta 1 gollük performans sergiledi.

Onur Erdem BAYRAMİÇ / Fanatik.com.tr



