Trabzonspor’un sözleşmesini fesh ettiği Mustafa Akbaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Mustafa Akbaş'ın arkadaşı Murat Şahin, sosyal medya hesabından Mustafa Akbaş ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve 28 yaşındaki stoperin Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Bu fotoğrafın ardından Mustafa Akbaş'ın İstanbul'a gittiği görseli paylaşması transfer iddialarını güçlendirdi. Beşiktaşlı taraftarlar ise sosyal medyada Mustafa Akbaş transferine karşı çıkan yorumlar yaptı ve yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

2013/2014 sezonunda 1461 Trabzon'dan Trabzonspor'a transfer olan Mustafa, 1.5 forma giydikten sonra Kayserispor'a kiralanmıştı. Kayserispor'da 33 maça çıktıktan sonra Trabzonspor'a geri dönen başarılı oyuncu, Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda 37 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.