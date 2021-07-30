Kanat için Leicester’den kiralık olarak Beşiktaş 'ta oynayan Ghezzal'ı listesine alan Galatasaray , bu transferde geri adım atmıştı. Aslan’ın hücum bölgesi için gündeminde olan Rony Lopes’te temaslarının sürdüğü öğrenildi. Monaco ve Manchester City’de de oynayan Lopes, geçen sezon Sevilla'dan Fransa'nın Nice Takımı'na kiralanmıştı. 2019'da Monaco'dan 25 milyon Euro bonservisle alınan Brezilya asıllı Portekizli’nin başka talipleri de var.

Opsiyonla beraber kiralama

Beşiktaş'ın da gündeminde olan 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den Newcastle ile Aston Villa, Portekiz'den de Sporting Lizbon devrede. Sol ayaklı olan ve her iki kanatta da oynayabilen Lopes'e Terim'in onay verdiği, Sevilla’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.

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