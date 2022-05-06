Süper Lig 'de İsmail Kartal ile yükselişe geçen Fenerbahçe 'de kalan 3 maçta alınacak skorlara göre Şampiyonlar Ligi hedefi çok yakın. Özellikle son dönemlerde sergilenen futbolla birlikte sarı-lacivertli taraftarlarda tribünü tamamen dolduruyor. Fenerbahçe'de Kartal takımın başına geçer geçmez ilk olarak üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçiş yaptı.

Sarı-lacivertlilerde Kartal, özellikle Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'den maksimum verim aldı. 60 yaşındaki hoca ayrıca Arda Güler'nde sahadaki süresini arttırdı. Başkan Ali Koç özellikle takımdaki bu yükselişten memnun olurken bir yandan da gelecek sezon için yeni hoca konusunda karar veremedi. Başkan Koç, geçen hafta Portekiz'e giderek Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirirken henüz anlaşma olmadığı ifade edilmişti.









Jesus için sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir heyecan yaşarken akıllarda acaba İsmail Kartal ile devam edilse mi soruları çoğaldı. Bununla birlikte sarı-lacivertlilerde yönetim gelecek sezon için transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Miguel Crespo gibi fırsat transferi arayışlarını sürdüren yönetim yine aynı takımda forma giyen sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sürpriz isim gündeme geldi

Portekiz basınında yer alan habere göre Estoril forması giyen Franco'nun sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Orta sahada görev alan Franco 8 ve 10 numara pozisyonda görev alabiliyor. Franco bu sezon Portekiz ekibiyle sahaya çıktığı 31 lig maçında 10 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Sarı Lacivertliler de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

12 Nisan 1998 doğumlu olan Andre Franco sol ayak tekniyle dikkat çekiyor. Franco özellikle orta sahada oynamasına rağmen skora katkısıyla dikkat çekiyor.

A Spor





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