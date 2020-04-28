Arjantin ekibi Boca Juniors, önümüzdeki dönemde kaleyi kimin koruyacağına yönelik çalışmalar yürütüyor. 29 yaşındaki kalecileri Esteban Andrada'nın Avrupa'ya transfer olma ihtimaline karşılık Boca Juniors'ın ikinci başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı takıma kazandırmak istiyor.

Arjantin basınından DEPO'nun yer verdiği iddiaya göre Boca'da Arjantinli kaleci Esteban Andrada, Avrupa'da önemli bir takımda forma giyebilecek düzeyde olduğuna inanıyor ve 29 yaşındaki kaleci, cazip bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Gelişmeler sonrası Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme de hazırlıksız yakalanmak istemediğinden çalışmalarına hız vermiş durumda. Arjantinli efsanenin hedefinde ise Galatasaray forması giyen Fernando Muslera var.

Muslera, Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme uzatmak adına görüşmelerine devam etse de Boca, onun 2021'de bitecek sözleşmesine göre planlarını yapıyor.

Güney Amerika'ya dönmek isteyebilir

Haberde Muslera'nın Galatasaray'da mutlu olmasına rağmen 10 seneden fazla süredir uzak kaldığı ülkesine yakın olma fikrini cazip bulduğu belirtiliyor. Muslera, 2007'de Wanderers'tan Lazio'ya transfer olarak Güney Amerika'dan ayrılmıştı.

Uruguaylı kalecinin Boca'dan teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceği aktarılıyor. Riquelme, ilk etapta Andrada'nın yedekleri ile süreci geçip 2021'de Muslera için bir hamle yapmayı planlıyor.