Yeni sezon öncesinde yapılan transfer planlamasında ilk etapta hücum hattını 2 yeni golcüyle doldurmayı planlayan Siyah- Beyazlılar, kiralıktan dönen Cyle Larin’in başarılı performansı sonrasında sayıyı 1’e indirmişti. Bu doğrultuda; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Oumar Niasse ve Papiss Cisse gibi isimlerle uzun süren görüşmelerin ardından sonuç alamayan Kara Kartal, son olarak gözünü Nikola Kalinic’e dikmişti. Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Roma’da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcuyla menaceri aracılığıyla maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro’luk senelik maliyete el sıkışan Beşiktaş, tecrübeli ismin kulübü Atletico Madrid’le bağlarını koparmasını bekliyor.

‘Onun için önemli planlarım var’

Forvet transferinin bir türlü tamamlanmaması sebebiyle artık Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini çekmeye başlayan yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la değerlendirdi. Koronavirüs tedavisi sebebiyle evinde dinlenen genç hocayla telekonferans üzerinden forvet transferindeki son durumu masaya yatıran ve gerekirse listedeki diğer adaylara yönelmeyi teklif eden idarecilere, Yalçın’dan olumsuz yanıt geldiği bildirildi. Sergen hocanın, görüşme sırasında, “Kalinic, tam benim sistemime uygun bir oyuncu. Onunla ilgili önemli planlarım var. Eğer transferini mümkün görüyor ancak biraz daha beklememiz gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Onun için önemli planlarım var” dediği bildirildi.