Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından olan Beşiktaş , ligin dengelerini değiştirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Ligin 13. haftasında Galatasaray 'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak yara alan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Siyah-beyazlıların gollerini 5. dakikada Redmond, 8. dakikada Muleka ve 34. dakikada Dele Alli kaydetti.

TRANSFER İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, transferle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Dünya Kupası arasında transfer dönemi olmadığı için kimseyi transfer edemeyeceklerine dikkati çeken Güneş, "Transfer ayı ocak ayında. O zamana kadar eldekilerle oynayacağız. Başarılı olan oyuncu burada kalacak. Şu anda iyiler var, eksiği olanlar var. Hazırlık döneminden sonra hepsi iyi olsun isterim. Düşüncelerimizi onlara aktaracağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK SOL BEK, STOPER VE ORTA SAHA

Tecrübeli çalıştırıcı, bir yandan da takımın eksiklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli hocanın hazırlayacağı rapor, siyah-beyazlı takımın devre arasında yapılacak transferlerini şekillendirecek. Güneş'in sol bek ve stoperin yanı sıra orta sahaya takviye planladığı gelen bilgiler arasında...





LİGE DAMGA VURACAK HAMLE

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Fenerbahçe 'nin merkez orta sahası Miha Zajc'ı listesine dahil ettiği öğrenildi. Ancak bu transfer büyük ihtimalle sezon sonunda gerçekleşecek.

MUKAVELESİ UZATILMAZSA TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş yönetiminin bu durumu fırsata çevirip, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Ancak öncelikle oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki durumunun netleşmesi beklenecek. Fenerbahçe yönetiminin, Sloven yıldızın mukavelesini uzatmaması durumunda Beşiktaş'ın harekete geçip, Zajc'a resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.

5 KEZ 11'DE OYNADI

Miha Zajc, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 11 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 5 kez ilk 11'de yer alıp, 513 dakika sahada kalan Sloven futbolcu 2 gol ve 1 asist üretti. (Sabah)



