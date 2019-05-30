Transferde Roma piyangosu

Serie A’da kötü bir sezon geçiren İtalyan devi Roma, kadroda köklü bir operasyona gidiyor. Çizme basını dün itibarıyla Roma’nın tam 6 yıldız oyuncusunu satış listesine koyduğunu yazdı.

Bu doğrultuda Dzeko, Kolarov, Pastore, Manolas, Nzonzi ve Perotti için gelen tüm teklifler değerlendirmeye alınacak. Birçok Avrupa kulübünü harekete geçiren bu gelişme sonrası, pastanın ilk dilimini Inter kapacak gibi görünüyor.

Milano temsilcisi, adı Türk kulüpleriyle de anılan Dzeko’ya 20 milyon Euro bonservis bedeli, 8 milyon Euro da yıllık ücret ödeyecek. Bir diğer gözde isim Manolas’ta da 36 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Roma bu operasyonda kasasına 100 milyon Euro koyabilir.