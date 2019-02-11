Transferde opsiyon Kagawa'da!

Borussia Dortmund’un Kagawa’ya “Bu konuda opsiyon tamamen sana ait. Sen eğer Beşiktaş’ta kalmak istersen, biz zorluk çıkarmayacağız. Transferinde her türlü kolaylığı sağlayacağız” şeklinde garanti verdiği öğrenildi.

11 Şubat 2019, Pazartesi 07:27
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Transferde opsiyon Kagawa'da!

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Borussia Dortmund’dan kiraladığı Shinji Kagawa’da son söz Japon oyuncunun. Mukavelede Kartal’ın kiralık anlaşması sona erdikten sonra opsiyon hakkı bulunmazken, Dortmund’un ise Kagawa’ya jest yaptığı ve “Bu konuda opsiyon tamamen sana ait. Sen eğer Beşiktaş’ta kalmak istersen, biz zorluk çıkarmayacağız. Transferinde her türlü kolaylığı sağlayacağız” diye garanti verdiği öğrenildi. Taraftarlar arası çok iyi olan yıldız futbolcu sezon sonu kararını bildirecek.

Kaynak: Star

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