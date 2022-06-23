Orta sahaya takviye yapmak isteyen Serie A şampiyonu Milan’da rota İngiltere’ye çevrildi. Daha önce anlaşma sağlanmasına rağmen PSG’nin devreye girmesi sonrası transferi zora giren Lille’li Renato Sanches’ten vazgeçen Milan, Aston Villa’nın Brezilyalı orta sahası Douglas Luiz için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncunun 2023 yazında sözleşmesinin bitmesi sebebiyle çok daha kolay imzalanabilir olması ve finansal açıdan da çok daha makul bulunması sebebiyle tercih edildiği öğrenildi.

Transferdeki tek pürüzün 24 yaşındaki orta sahayla ilgilenen diğer kulüp olan Roma olduğu edinilen bilgiler arasında. Ancak Milan’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması onları bir adım öne geçiriyor.

Aston Villa’da bu sezon 35 maça çıkan Douglas Luiz 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.