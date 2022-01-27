3 oyuncuya 29 Milyon TL ödeyecek olan Trabzonspor ’da plana göre Taha Altıkardeş bordo - mavililerin kadrosuna katılacak Batuhan Kör ve Kerem Şen ise Bursaspor ’da sezon sonuna kadar kiralık oynayacaktı.

61saat'in haberine göre; Bursaspor’un transfer tahtasının kapalı olması sonrası yeşil beyazlı ekipte resmen şok yaşanıyor. Bursaspor’un transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı bu oyuncuların şimdi ne olacağı merak konusu oldu.

Batuhan ve Kerem, Trabzonspor’a imza attıktan sonra Bursaspor’un Antalya kampına katılırken yeşil - beyazlı ekibin transfer tahtasını açmaya çalıştığı kaydedildi.

Bursaspor'un tranfser tahtasının açılamaması nedeniyle 2 oyuncunun, bugün İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a geleceği öğrenildi.



