Transferde ilk hedef orta saha

Beşiktaş maçının ardından alternatifli bir kadroya sahip olmadığının altını çizen Ünal Karaman, “Sosa sakatlandıktan sonra Batuhan’ı aldık. Özverili oynadı ancak topları Beşiktaş kazandı. Kulübeye baktığımızda pek fazla alternatifimiz de yoktu” demişti.

18 Aralık 2018, Salı 06:19
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Transferde ilk hedef orta saha

Beşiktaş maçının ardından alternatifli bir kadroya sahip olmadığının altını çizen Ünal Karaman, “Sosa sakatlandıktan sonra Batuhan’ı aldık. Özverili oynadı ancak topları Beşiktaş kazandı. Kulübeye baktığımızda pek fazla alternatifimiz de yoktu” demişti.

Kucka ile yolları ayırmaya hazırlanan Bordo- Mavililer, Sosa ve Onazi’nin arkasına 2 oyuncu birden almayı hedefliyor. Ünal Karaman, Ocak ayında ilk takviyeyi orta alana istiyor.

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