Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe 'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Kanarya'da Löw ve Jorge Jesus'un ardından gündeme gelen son isim Roberto Carlos oldu. İspanyol basını, habere geniş yer ayırırken bombayı da patlattı.

Haberde, Fenerbahçe'nin ilk olarak Löw ile ilgilendiği ancak Alman teknik adamın teklifi reddettiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin Roberto Carlos'u listeye aldığı yazılırken transfer müjdesi de verildi.

Roberto Carlos'un teknik direktör olarak şimdiye dek iyi performans sergileyemediğinin altı çizilirken, Brezilyalı efsanenin yeni bir meydan okumaya hazır olduğu da belirtildi. Haberde ayrıca Real Madrid'in yıldızı Marcelo'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının çok yakın olduğu, Roberto Carlos'un kulübede olması halinde ise bu transferde kilit rol oynayacağı yazıldı.

Kaynak: Sabah



