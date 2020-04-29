Ligler corona virüs salgını nedeniyle askıya alınmış olsa da Fenerbahçe, hem teknik direktör hem de oyuncu anlamında transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bu kez Santos forması giyen Brezilyalı forvet Yuri Alberto yer alıyor.

AreaNapoli'ye göre İtalya Serie A ekibi Napoli'ye önerilen oyuncunun peşindeki takımlardan biri de Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler'in uzun süredir oyuncunun peşinde olduğu belirtiliyor.

'Yeni Firmino'

Alman ekibi Hoffenheim ve Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in de istediği oyuncu için Brezilya ve Almanya basınında hem transfer şekli hem de oyun tarzıyla 'Yeni Firmino' tanımlaması dikkat çekiyor. Çünkü Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino da Brezilya'da çok öne çıkan bir isim değilken 2011'de Tombense'den Hoffeinheim'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, 2015'te ise 41 milyon Euro'ya Liverpool'a gitmişti.

Fenerbahçe, Yuri Alberto ile uzun süredir ilgilenirken oyuncunun Santos ile Temmuz ayı sonunda biten sözleşmesinin transfer adına avantaj yarattığı aktarılıyor. Oyuncunun kulübü Santos'un ise bonservis ile bir satış gerçekleşmemesi durumunda sözleşmeyi uzatma opsiyonuna sahip olduğu iddia edilmekte.