Transferde en hareketlisi Süper Lig

Futbolda yaz transfer dönemi, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere (16 Ekim'e kadar sadece ülke içinde anlaşmalar yapılabiliyor), İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da tamamlandı. Alman istatistik sitesi Transfermakt'ın verilerine göre bu süreçte Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırıldığında en fazla transfer Süper Lig 'de yapıldı. 21 takım toplamda 248 transfer gerçekleştirdi. Bizi, 212'yle İtalya Serie A, 138'le Fransa Ligue 1, 121'le İspanya La Liga, 113'le İngiltere Premier Lig ve 97'yle Almanya Bundesliga takip etti.

Şans bulamadılar

Ligde 4 hafta geride kalırken, 21 ekip gençlere neredeyse hiç şans vermedi. Kulüplerin önceki yıllarda profesyonel sözleşme imzaladığı 20 yaş ve altındaki 91 Türk oyuncunun sadece 10'u 4 haftalık bölümde süre alabildi. Ligimizde 29 ve üst yaş grubunda ise toplam 248 futbolcu forma giydi.

2014-15'te 74...

Bunun yanı sıra Süper Lig'de ilk 4 haftalar baz alındığında son 6 sezonun en az gol atıldığı dönemi yaşıyoruz. 2015-2016'da 100, 16-17'de 91, 17-18'de 111, 18-19'da 99, 19- 20'de 95 kez fileler sarsılırken, bu sezon tarihte ilk kez ligimiz 21 takımla oynanmasına rağmen sadece 85 gol atıldı. 2014-15'te ise 74 kez ağlar havalandırılmıştı



