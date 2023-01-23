Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe ’de yıldız futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor.





ARA TRANSFER SAMET’LE BAŞLADI

Ara transferde ilk hamlesini Samet Akaydın'la yapan ve 28 yaşındaki stoperi Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro bonservisle transfer eden Fenerbahçe, bir yandan da gelen teklifleri değerlendiriyor.

BATSHUAYI ÇIKIYOR, KING GİRİYOR

Sarı-Lacivertliler'de Ümraniyespor karşılaşması öncesi hücum hattında kimlerin oynayacağı merakla bekleniyor. Formaya en yakın isim olarak, Giresunspor karşılaşmasında yaklaşık 2 ay sonra ilk 11'de oynayan ve attığı 2 golle Kanarya'ya zaferi getiren Enner Valencia gösteriliyor. Valencia'nın partneri için iki aday söz konusu. O isimler Mich Batshuayi ve Joshua King.





VALENCİA-KING İKİLİSİ

Teknik direktör Jorge Jesus, Gaziantep FK mücadelesinde Batshuayi'yi oynatmıştı. Ancak Belçikalı yıldız, son haftalarda performans anlamında düşüş gösteriyor. Bu kez Batshuayi'nin kulübede yer alması, Valencia'nın yanında King'in olacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Serdar Dursun'un da maçın ilerleyen dakikalarında şans bulma ihtimali bulunuyor.

BRUMA’NIN BONSERVİSİ TARTIŞILIYOR

Fenerbahçe, sezon başında Bruma’ yı zorunlu satın alma opsiyonuyla PSV’den kiralamıştı. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev maçlarında toplam 70 dakika, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovacko maçlarında toplam 95 dakika sahada kalmıştı. 28 yaşındaki kanat oy uncusu, ligde ise ilk haftadaki Ümraniyespor mücadelesinde 27 dakika görev yaptı. Transfer dönemi kapandıktan sonra TFF’ye verilen kadroda Bruma’nın ismi yer almadı. UEFA’ya bildirilen listede de olmayan Bruma, sezonun ilk yarısını antrenman yaparak geçirdi.





4 MİLYON 250 BİN EURO

Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamayla Portekizli futbolcunun bonservisinin alındığını ve 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, ödenen bonservisi açıklamadı ancak KAP bildiriminde verilen rakam belirtildi. Buna göre sezonun ilk yarısında kadroya alınmayan Bruma için 4 milyon 250 bin Euro, yani yaklaşık olarak 86 milyon 400 bin TL ödendi!

GOL MAKİNESİ VALENCIA

Fenerbahçe, son dönemde inişli-çıkışlı bir performans sergiliyor ancak bir şey değişmiyor: Enner Valencia gollerini atmaya devam ediyor. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren 33 yaşındaki futbolcu, ligdeki Gaziantep maçının ardından kupadaki Rizespor mücadelesinde de son dakikalarda ağları sarsarak galibiyeti getiren isim oldu. Valencia, bu sezon 27. resmi maçında 18. golünü kaydetti.





HEDEFİ KRALLIK

Tecrübeli yıldız, bu performansını sürdürerek hem takımına şampiyonluğu getirmek hem de kariyerinde 2. kez gol kralı olmayı hedefliyor. Valencia, 2013-14 sezonunda 18 kez ağları sarsarak Meksika Ligi’nin en golcü oyuncusu olmuştu. Ekvadorlu futbolcunun şu anda Süper Lig’de 15 sayısı bulunuyor ve en yakın rakiplerinin 5 gol önünde krallık yarışında zirvede.

AL HİLAL, VALENCİA’YI İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Takvim'in haberine göre; son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Valencia için girişimde bulunduğu öğrenildi.





KULÜP RESMİ TEKLİFİNİ İLETTİ

Suudi Arabistan'da transfer sezonu ay sonunda bitecek. Al Hilal'li temsilcilerin Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek teklifini ilettiği, Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ 3-4 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin golcü yıldızı, 33 yaşındaki Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri 3-4 milyon Euro civarında.

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TEKLİF 3 MİLYON EURO CİVARINDA

Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Al Hilal'in az kontrat süresi nedeniyle teklifinin de 3 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

ÖNCE FORVET

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fener yönetiminin bu teklifi kabul etmesi için takıma bir forvet transferini gerçekleştirmesi gerekiyor.



