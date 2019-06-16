Transferde azı karar, çoğu zarar

Yarın başlayacak olan transfer sezonunda Spor Toto Süper Lig ekipleri ile ilgili Sabah Gazetesi'nin yaptığı araştırma ilginç bir sonucu ortaya çıkardı.

Ligde son 10 yılda 34 hafta boyunca mücadele etmiş olan ekipler üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre, forma şansı verilen yeni transfer sayısı arttıkça, takımın lig sıralamasının yüzde 49.7 oranında düşüş gösterdiği ortaya konuldu. Dünyanın en fazla kullanılan istatistik programlarından biri ile gerçekleştirilen incelemede korelasyon analizi yapılırken, 179 takım performansının incelenmesinde çıkan ilişkide bilimsel olarak dikkate alınır anlamına gelen sonuçlar çıktı. Ligimizde bu süreçte en fazla yeni transfere forma şansı veren 40 takım performansının 14'ü bir sonraki sezon kendini bir alt ligde buldu.