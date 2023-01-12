Aralıklarla 2017 ve 2021 yıllarında Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız her iki sezonda da şampiyonlukta kritik rol oynadı. Attığı gollerle ve hücum hattındaki hareketliliğiyle rakiplere zor anlar yaşatan Aboubakar'ın ne zaman geleceği merak konusu.





BEŞİKTAŞ DA ONA ŞANSLI GELİYOR

2017 yılında Beşiktaş'a kiralık gelişinde form olarak ilk yarıda istenen performansında olmasa da Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performans ve finalde attığı golle Kamerun'a şampiyonluğu getiren Aboubakar lige dönüşünde fırtına gibi esmişti.

2020-2021 sezonunun başında da Porto'dan Beşiktaş'a tartışmalı şekilde sakat dedikodularıyla transfer olan Aboubakar sene sonunda yıllık altı milyon maaşla Al Nassr ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.

ABOUBAKAR DEMEK ŞAMPİYONLAR LİGİ DEMEK

İlk sezonunda Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Aboubakar, Napoli deplasmanında Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı maçta attığı iki golle yıldızlaşmıştı.

Müthiş bir performans gösteren yıldız santrafor yine Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Benfica maçında tarihi şekilde 3-0'dan geri dönerken takımın son golünü kaydederek maça imzasını atmıştı.

2021'de Beşiktaş'ın şampiyon kadrosunda olan Aboubakar yine siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde oynmasına vesile olmuştu.





PERFORMANSIYLA DUDAK UÇUKLATIYOR

Beşiktaş ile ilk macerasında 38 maçta 19 gol atıp 4 asist yapan Aboubakar şampiyonlukta önemli roldeydi. Sonraki sene de Porto'ya geri dönen yıldız oyuncu performansına devam etmişti.

2020-2021 sezonunun başında bedelsiz olarak Beşiktaş'a geri dönen Aboubakar toplam 12 maçta yer almamasına rağmen 32 maçta 17 gol 5 asistlik performansıyla ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluklarda en kritik futbolculardan biri olmuştu.