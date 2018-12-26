Öze dönüş’ politikası ile girdiği sezonun ilk yarısını lider Başakşehir’in 6 puan ardında 2. sırada tamamlayan Fırtına’da gözler artık transfere çevrildi. İlk yarının analizini yapan ve takımın artı-eksi yönlerini çıkartan Ünal Karaman ve ekibi, yönetime stoper ve orta saha bölgelerinde kadro derinliği olmadığını iletti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları ise sürpriz bir çıkış yakalayan takımlarını güçlendirmek için harekete geçti. Özellikle Ağaoğlu’nun, şampiyonluk yolundaki Trabzonspor için ekibinden elini taşın altına sokmasını istedi.

En az 2 transfer...

Yapılacak takviyeler için elinden geldiğince kesenin ağzını açmaya hazırlanan Fırtına’nın patronu, ekibinden de destek sözünü aldı ve hem Karaman’dan hem de oyuncu izleme ekibinden geniş bir liste hazırlamalarını istedi. Maliyeti düşük ancak takıma yüksek katkı verebilecek isimleri aramaya başlayan Karadeniz temsilcisi, 4 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde en az 2 futbolcuyu kadrosuna katacak.

Gündemdeki isim: Wilker Angel

Kadrosuna en az bir stoper katmak isteyen Trabzonspor’un rotayı Rusya’ya çevirdiği iddia edildi. Bordo-Mavili ekibin, Akhmat Grozny forması giyen Wilker Angel ile ilgilendiği öne sürüldü. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, stoper, sağ bek ve ön libero mevkiilerinde görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncuyu ‘joker’ olarak düşündüğü belirtildi. Bu sezon Rus Ligi’nin ilk yarısındaki tüm maçlarda forma giyen Venezuelalı savunmacı çıktığı 17 maçta 1 gol kaydetti.