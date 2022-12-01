Trabzonspor transfer haberi... Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam ediyor. Dünya Kupası'na giden Larsen ile Maxi Gomez'den yoksun olan Bordo-mavililerde Bakasetas ile Siopis de kampa dahil oldu. Transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor'un yıldızları Edgar ile Lahtimi'nin de talipleri artıyor. İşte Fırtına'da yaşanan son gelişmeler...

Hüseyin’e yeni görev

Larsen, Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer aldığı için teknik direktör Abdullah Avcı savunmanın sağında Hüseyin Türkmen’i kullanıyor. Başarılı stoper, sağ bekte iyi görüntü çizerse ligde de forma giyebilir. Visca döndüğü için 3. yerliyi bulma konusunda sıkıntı yaşayan Abdullah hoca, bu sorunu Hüseyin’le çözmeyi planlıyor. Avcı, şu ana kadar beklentilerin altında kalan Doğucan’ı da takıma monte etmeyi düşünüyor.

Siopis ve Bakasetas takıma katıldı

Uğurcan, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Eren, Umut Bozok ve Trezeguet gibi isimler Antalya’da takımla çalışmalara başlarken, Yunanistan Milli Takımı’na gittikleri için ekstra izin verilen Bakasetas ile Siopis de kampa dahil oldu. Dünya Kupası’nda bulunan Gomez ve Larsen dışında Bordo-Mavili ekipte eksik futbolcu bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Serkan Asan ve burun ameliyatı geçiren Bartra’nın ise tedavileri sürüyor.

Edgar için kapışıyorlar

Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ve devre arasında sözleşmesi feshedilen Edgar IE için Hollanda kulüpleri yarış halinde. Vitesse’nin pazarlık aşamasında bulunduğu Portekizli stopere, eski takımı Feyenoord da talip oldu. Başarılı savunmacının kısa zamanda karar vermesi bekleniyor. Bonservisi elinde olan Edgar, sezon başında Trabzonspor yönetimine haber göndermiş ve hiçbir şart sunmadan yeniden forma giymek istediğini iletmişti.

Lahtimi’ye izin yok

Giresunspor başta olmak üzere pek çok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Lahtimi’ye vize çıkmadı. 21 yaşındaki kanat oyuncusuna Dünya Kupası arasından sonra daha fazla forma vermeyi planlayan Avcı, Faslı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor. Trabzonspor’un hocası, Lahtimi’nin yanı sıra Naci Ünüvar’ın idman performansından oldukça memnun. Naci, sezon başında Ajax’tan kiralanmıştı.