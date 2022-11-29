Sezon başında Fenerbahçe 'de Jorge Jesus ile başlayan değişimin parçalarından birisi de tecrübeli çalıştırıcının transferleri oldu. Portekizli teknik adam, Ali Koç ve yönetiminden istediği transferleri gerçekleştirdi ve 13 ismi kadrosuna kattı. Bu isimlerden birisi de İtalyan forvet oyuncusu Joao Pedro'ydu.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu beklentileri karşılayamadı. Sezona sakatlıkla başlayan daha sonra ise aldığı sürelerde pek etkili bir oyun sergileyemeyen İtalyan forvet UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplamda 15 karşılaşmada 744 dakika görev alırken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik performansla oynadı.





JORGE JESUS KARARINI VERDİ

Süper Lig ve Avrupa’da lider olarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe’de Joao Pedro tam olarak beklentileri karşılamadı. Sezon başı yaşadığı sakatlığın etkisi ile takımın gerisine düşen Brezilyalı futbolcu, henüz bildiğimiz çizgisine ulaşamadı. Teknik direktör Jorge Jesus yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi.

TEKLİFLER GELİYOR

Skorer'de yer alan haberde, Fenerbahçe'de yeni lig, sistem ve uyum süreci eklenince Pedro çok etkili olamadı. Buna rağmen sarı-lacivertli oyuncunun İtalya Serie A’dan talipleri var. Serie A tarihinin en golcü Brezilyalı oyuncuları arasında yer alan Fenerbahçeli yıldız isim, sarı-lacivertlilerde devam etmek istiyor. Benzer şekilde kulüp ve teknik heyet de, futbolcuyu bırakmaya niyetli değil.





Takımda birçok hücum oyuncusu ve golcü olsa da, Pedro bu isimler içinde en bitirici oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Kayserispor maçında attığı usta işi gol de bunun kanıtı olarak gösterildi. Dolayısıyla, Teknik Direktör Jesus, olası bir ayrılık durumunda bu boşluğu doldurmanın kolay olmayacağını düşünüyor.

EN TEHLİKELİ İSİM

Bu nedenle tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sonrası sarı-lacivertlilerin ileri uçtaki en tehlikeli gol ayağı olarak görev almayı sürdürecek. Takıma, lige ve Jesus’a alışan futbolcunun gerçek kalitesini göstermesi bekleniyor.

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