Transfer tamam, rota Süper Lig

TFF 1. Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık bölümünde takımlar, 387 farklı futbolcuya şans verirken 141 isim yeni takımlarının başarısı için sahaya çıktı. Ligde geride kalan 4 haftanın ardından dokuzar puana sahip İstanbulspor ile Altınordu ilk 2 sırada yer alırken, Tuzlaspor, Adana Demirspor, Yılport Samsunspor ve Adanaspor henüz mağlup olmadı.

Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor ve Menemenspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. Tuzlaspor’un 9, Altay’ın 8 golle en skorer ekipler olduğu ligde Adanaspor ve Eskişehirspor henüz birer gol atabildi. 141 yeni futbolcu Ligin ilk 4 haftasında 387 farklı isim forma giydi. Altay’da 2 maça çıkan Ergin Keleş, 4. hafta öncesinde transfer olduğu Adanaspor adına da mücadele etti.

Transfer döneminin kapandığı süreçte takımlar ilk 4 müsabakada toplam 141 yeni futbolcuya şans verdi. Bursa çaresiz kaldı Ligde ilk 4 haftada maddi sıkıntılar nedeniyle Akhisarspor, Balıkesirspor, Bursaspor ve Eskişehirspor transfer yapamadı. Bu ekiplerden Balıkesirspor transferin son günü olan dün takıma yeni isimleri katmayı başardı. En fazla yeni Tuzla’da İlk 4 haftalık süreçte bu 4 ekibin dışındaki 14 takımdan Tuzlaspor 18, Giresunspor 16 ve Beypiliç Boluspor ile Ümraniyespor 13 transferini oynattı.

Bu takımları Altay (12), Adanaspor (10), Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor (9), Ankaraspor, Menemenspor (8), Yılport Samsunspor (7), Altınordu (5) ve İstanbulspor (4) takip etti. 4 haftada 3 hoca gitti TFF 1. Lig’de Adanaspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor teknik direktörlerini değiştirdi. Adanaspor, ikinci haftanın ardından Fatih Akyel’le, Eskişehirspor da 3. haftadan sonra Mustafa Özer’le yollarını ayırdı.

Ankaraspor’da ise Ali Güneş, son yenilginin ardından dün gönderildi. Altınordu’da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor’da Fatih Tekke, Menemenspor’da Cenk Laleci, Ümraniyespor’da Sait Karafırtınalar ile 2. Lig’den yükselen; Bandırmaspor’da Serdar Bozkurt, Samsunspor’da Ertuğrul Sağlam ve Tuzlaspor’da Taner Taşkın olmak üzere 7 teknik direktör, geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında devam ediyor.



