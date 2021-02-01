Real Madrid altyapısından yetişen ve 2016/2017 sezonunun başında PSG'nin transferi için 25 milyon euro ödediği Jese Rodriguez'in kariyeri adım adım düşüş yaşamıştı. Neredeyse her sezon La Liga'dan Premier Lig'e ve Portekiz Ligi'ne kadar birçok takıma kiralanan Jese son olarak doğduğu şehrin takımı olan Las Palmas'la anlaştı.

Bir dönemin en önemli hücum oyuncularından biri olan Jese'nin PSG ile olan sözleşmesi 1 Ocak tarihi itbariyle sona ermişti ve İspanyol oyuncu boştaydı.