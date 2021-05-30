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Transfer iddiası: Galatasaray'dan Sebastian Villa atağı

Galatasaray'ın, Arjantin devi Boca Juniors'tan Sebastian Villa'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı Kırmızılı ekibin 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde Boca Juniors'ın kapısının çalınabileceği kaydedildi.

30 Mayıs 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Transfer iddiası: Galatasaray'dan Sebastian Villa atağı

Arjantin basınından flaş iddia... Kanat arayışında olan Galatasaray'ın, Arjantin devi Boca Juniors'tan Sebastian Villa'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

3 sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde Boca Juniors'ın kapısının çalınabileceği kaydedildi. Villa bu sezon 13 maça çıkarken, takımına 4 gollük katkı sağladı.


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