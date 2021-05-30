Transfer iddiası: Galatasaray'dan Sebastian Villa atağı
Galatasaray'ın, Arjantin devi Boca Juniors'tan Sebastian Villa'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı Kırmızılı ekibin 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde Boca Juniors'ın kapısının çalınabileceği kaydedildi.
Arjantin basınından flaş iddia... Kanat arayışında olan Galatasaray'ın, Arjantin devi Boca Juniors'tan Sebastian Villa'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
3 sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde Boca Juniors'ın kapısının çalınabileceği kaydedildi. Villa bu sezon 13 maça çıkarken, takımına 4 gollük katkı sağladı.