Transfer için Fenerbahçe'ye önerilen Zahavi Roberto Carlos'la görüştü

Fenerbahçe transfer haberi... Enner Valencia'yı İstabul'a getiren ve Muriç'i de İtalya'ya göndermek üzere olan Fenerbahçe'ye menajerlerden Eran Zahavi önerisi gelmişti.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 20:58 Son Güncelleme:
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Transfer için Fenerbahçe'ye önerilen Zahavi Roberto Carlos'la görüştü

Guangzhou R&F forması giyen 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Trtspor'daki habere göre; Menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından oyuncu Sarı Lacivertliler'in eski futbolcusu dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aradı. 

Roberto Carlos ve Eran Zahavi, FaceTime uygulamasında görüştü. Carlos, Fenerbahçe’yi ve İstanbul’u Zahavi’ye anlattı. 

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtilmişti. 


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