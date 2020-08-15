Süper Lig’de geçen sezonu Başakşehir ve Trabzonspor’un ardından üçüncü sırada tamamlayan Kara Kartal, Bordo-Mavililer’in Avrupa Kupaları’ndan men cezası alması sonrasında Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turundan katılma biletini kapmıştı. 2. ön eleme turunda 25 Ağustos Salı günü Yunanistan ekibi PAOK’a deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da, tüm gözler transferde... Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde bir toplantı düzenleyen yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın taleplerini dinledi. Yalçın, bu görüşme sırasında idarecilere, “Yeni sezonda yer alacağımız tüm kulvarlarda başarı elde etmek istiyorsak kesinlikle tecrübeli bir forvete ihtiyacımız var. Genç ve yetenekli futbolcularımızın yanına tecrübeli isimler gerekiyor” dedi.

2 forvet sözü verildi

Yönetimin ise başarılı hocaya, 2 forvet alınacağı konusunda garanti verildiği kaydedildi. Yalçın’ın ise, ikisinin olmasa bile forvetlerden birinin PAOK maçına yetiştirilmesini istediği ifade edildi. Sergen Yalçın’ın talebi sonrasında harekete geçen Beşiktaş Yönetimi’nin, yeni forveti PAOK karşılaşmasının kadrosuna ekleyebilmek için önünde sadece 6 gün var... UEFA kuralları gereği 2. ön eleme turu öncesinde kadrosunu 20 Ağustos’a kadar bildirmesi gereken Kara Kartal’ın, kısıtlı zaman sebebiyle hızlı bir çalışma içerisine girdiği kaydedildi. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, A Takım’dan sorumlu yönetici Emre Kocadağ ve Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin bu doğrultuda görüşme üzerine görüşme yaptığı öğrenildi. Yönetimin, forvet transferi konusunda listesinde 5 isim var. İşte o oyuncular...

Balotelli'ye rest çekildi

Siyah-Beyazlılar, forvet transferi konusunda dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli için mesai harcamıştı. 30 yaşındaki golcüyle yapılan pazarlıklarda imzaya çok yaklaşan yönetim; maaş konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen oyuncunun menaceri Mino Raiola’nın bonus ve temsilci ücreti konusunda ısrarcı olması sonrasında resti çekmişti. Önceki gün yaptığı açıklamayla Balotelli için teknik direktör Sergen Yalçın’ın kararının olumsuz olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, kendi istedikleri şartları kabul etmesi halinde Balotelli dosyasını tekrar açabileceği kaydedildi.

En yakın aday Papiss Cisse

Kara Kartal, forvet transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor’la kontratı biten Papiss Cisse’yi de uzun süredir gündeminde tutuyor. 35 yaşındaki Senegalli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan ancak ilk olarak yıldız kategorisinde bir forveti renklerine bağlamayı amaçlayan Beşiktaş’ın, bu doğrultuda tecrübeli ismi beklettiği ifade edildi. Alanyaspor formasıyla 2 sezonda çıktığı 65 mücadelede rakip fileleri 42 kez sarsarak kalitesini gözler önüne seren Cisse’yle, yıldız transferinin 20 Ağustos’a yetişmemesi halinde hemen Kartal yapılıp PAOK maçında sahada olması bekleniyor.

Mandzukic'e teklifler var

En yakın aday Papiss Cisse Kara Kartal, forvet transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor’la kontratı biten Papiss Cisse’yi de uzun süredir gündeminde tutuyor. 35 yaşındaki Senegalli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan ancak ilk olarak yıldız kategorisinde bir forveti renklerine bağlamayı amaçlayan Beşiktaş’ın, bu doğrultuda tecrübeli ismi beklettiği ifade edildi. Alanyaspor formasıyla 2 sezonda çıktığı 65 mücadelede rakip fileleri 42 kez sarsarak kalitesini gözler önüne seren Cisse’yle, yıldız transferinin 20 Ağustos’a yetişmemesi halinde hemen Kartal yapılıp PAOK maçında sahada olması bekleniyor.

Ze Luis için şartlı onay

Portekiz devi Porto’nun Yeşil Burun Adalarılı golcüsü Ze Luis, hafta başında Kara Kartal’ın radarına girmişti. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,84’lük futbolcu için Mavi-Beyazlılar’la görüşmelere başlayan yönetim, tecrübeli ismi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlama önerisi sundu. Porto’nun ise Beşiktaş’ın bu talebine olumsuz yanıt verdiği ve satın alma formülüyle bu transfere olumlu yanıt verebileceklerini ilettiği kaydedildi. Başarılı futbolcu için Portekiz temsilcisinin 7 milyon Euro’luk bir talebinin olduğu belirtildi.

Orhan Yıldırım / Süleyman Hatısaru







