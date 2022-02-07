Fransız devi PSG'nin yaz aylarında Mauricio Pochettino ile yollarını ayırarak Zinedine Zidane'ı göreve getirmesi bekleniyor. Bu hamlenin yanı sıra da Zidane'ın Real Madrid'den eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediği aktarıldı.

Daily Mirror'ın haberine göre Zidane, gelecek yaz PSG'nin başına geçmeye hazırlanıyor. İlk isteğinin ise Manchester United'dan eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'nun transferi olduğu belirtiliyor.

Zidane ve Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de birlikte çalışmışlar ve üst üste 3 Şampiyonlar Ligi zaferinden bu yana iyi bir ilişki sürdürüyorlar.

Messi ve Neymar ile forma giyecek

PSG, geçmişte de Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istese de bu çaba, olumlu sonç vermemişti. Şimdi ise Cristiano Ronaldo'nun bu transfere sıcak baktığı aktarılıyor. Bu hamle ile futbolun modern dönemdeki iki fenomeni Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, kariyerlerinin son bölümünde aynı takımda forma giymiş olacaklar. Hücumda bu ikilinin yanıdna bir de Brezilyalı süperstar Neymar yer alacak.

Pochettino, Manchester United'a

Zinedine Zidane'ın PSG'nin başına geçmesi beklenirken Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'ın da Mauricio Pochettino'yu takımın başında görmek istediği belirtiliyor. Ralf Ragnick'in United'daki menajerlik döneminin yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle sezon sonunda noktalanması bekleniyor.