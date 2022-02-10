MLS ekiplerinden Chicago Fire, Lyon'dan Xherdan Shaqiri'nin transferini resmen açıkladı. İsviçreli yıldız, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Chicago Fire'ın Shaqiri transferi için Lyon'a 7.5 milyon Dolar ödediği belirtiliyor. 30 yaşındaki oyuncuyla da 2024'e kadar bir sözleşme imzalandı.

Sportif direktör Georg Heitz, Shaqiri transferine ilişkin açıklamalarda bulundu ki Heitz, Shaqiri'nin yetiştiği Basel'de de 2009-17 yılları arasında sportif direktörlük görevini yürütmüştü. Transferin Chicago adına önemine değinen Heitz, "Xherdan Shaqiri'yi resmen Fire kadrosuna katmış olmaktan son derece memnunuz. Oyunu değiştirebilen bir oyuncu ki taraftalarıma, Chicago şehrine keyif verecek biri. Kendi döneminin İsviçre'deki en başarılı sporcularından biri olan Xherdan, kulüp için bu önemli zamanda başarı hedeflerimize inanarak aramıza katılıyor. Onu ve ailesini kısa süre içerisinde Chicago'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Basel, Bayern Münih, Inter, Stoke, Liverpol ve Lyon gibi önemli takımlarda oynayan Shaqiri'nin Chicago Fire'da 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.