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Transfer haberi: Vicenza, eski Fenerbahçeli Diego Perotti'nin peşinde

İtalya Serie B takımlarından Vicenza, sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Arjantinli oyuncu Diego Perotti'yi kadrosuna katmak istiyor.

07 Kasım 2021, Pazar 10:50 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Vicenza, eski Fenerbahçeli Diego Perotti'nin peşinde

İtalya Serie B ekiplerinden Vicenza'nın yeni sportif direktörü Federico Balzaretti, ara transfer dönemi için serbest oyunculara yönelmiş durumda. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim ise eski Fenerbahçeli Diego Perotti oldu. 

SerieBnews'in haberine göre Vicenza, son olarak Fenerbahçe forması giyen Perotti'yi kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli oyuncu, daha önce İtalya'da Serie A düzeyinde Genoa ve Roma formaları giymişti. 

2020'de Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan Diego Perotti, Süper Lig 'de çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başarırken sonrasında sakatlık sorunları nedeniyle forma giyememişti. 2020-21 maçında sadece 4 maçta görev alabilen Perotti'nin sözleşmes, 2021'in yaz transfer döneminde feshedilmişti. 

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