Transfer haberi: Valencia, Edinson Cavani ile anlaşma sağladı

Transfer döneminde Türk kulüpleri de dahil olmak üzere birçok takımla ismi anılan Edinson Cavani'nin yeni durağı belli oldu. Uruguaylı golcü Valencia ile anlaşma sağladı.

RMC Sport, Nice'te Lucien Favre'nin Edinson Cavani'yi kadrosunda görmek istiyor olmasına rağmen Uruguaylı oyuncunun kararını verdiğini aktardı. RMC Sport, Cavani'nin Valencia ile anlaşmaya vardığını aktardı.

Uruguaylı oyuncunun son günlerde ismi Villarreal ve Nice ile anılmıştı. Fakat şimdi ücretsiz olarak Valencia'ya imza atmaya hazırlanıyor.

Valencia'nın Cavani transferi elden çıkarılması düşünülen Maxi Gomez'in olası Fenerbahçe 'ye gidişini de kolaylaştırabilir.