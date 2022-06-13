Kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa ile geride kalan sezonda gol krallığına ulaşan Umut Bozok'un yeni adresi merak ediliyor. Bonservisi Lorient'de olan millî oyuncu için Avrupa'dan talipler devreye girmiş durumda.

L'Equipe'in haberine göre Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Lorient cephesinde kullanılmamasının daha iyi bir gelişme olacağı düşünülüyor. Çünkü Fransız ekibi, Umut Bozok'u 4 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeliyle takımdan gönderebilmeyi planlıyor.

Umut Bozok'un Süper Lig 'in devleri tarafından istendiği belirtiliyor ki golcü oyuncunun ismi özellikle Galatasaray ile anılmakta. Fakat Fransız basını İspanya ve İtalya'dan da Umut Bozok için ciddi talipler olduğunu belirtiyor.

Haberde kesin olarak aktarılan detay ise Umut Bozok'un Haziran 2023'e kadar kontratının bulunduğu Lorient'de kalmayacağı yönünde...