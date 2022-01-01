Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes'in yıldızı Zinedine Ferhat, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Cezayirli yıldız için Türkiye'den teklifler de olduğu belirtilmekte.

L'Equipe, Saint-Etienne ve Montpellier gibi Ligue 1 takımlarının istediği Cezayirli yıldıza Türkiye'den de teklifler olduğunu belirtti. Son iddialara göre ise İskoç ekibi Celtic de 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Devre arasında Nimes'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Zinedine Ferhat, 2019'de La Havre'dan transfer edilmişti. 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 13 kez Cezayir Milli Takımı forması da giydi.