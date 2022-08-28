Transfer haberi: Türk kulüplerine Duje Caleta-Car önerisi

Son olarak Eric Bailly'i kadrosuna katan Marsilya'da Duje Caleta-Car'ın durumu merak ediliyor. Hırvat stoperin Igor Tudor yönetimindeki Marsilya'dan ayrılması beklenirken transfer adına Türk kulüpleriyle temasa geçildiği aktarıldı.

La Provence, Marsilya'nın yaz başından bu yana Caleta-Car için 10 milyon Euro istediğini belirtse de yakın zamanda Marsilya'nın yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren yabancı bir menajer, "5-6 milyon Euro'ya anlaşma sağlanacağından" eminim ifadelerini kullandı.

İlk rota Türkiye

Le Phoceen'de yer alan habere göre Caleta-Car'ın yeni adresi konusunda ilk rotanın Türkiye olarak belirlendi. Hırvat stoper; Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor 'a önerildi. Fakat hiçbir takımdan henüz olumlu dönüş alınamadı.

Trabzonspor, stoper hattına Betis'ten Marc Bartra takviyesini gerçekleştirdi. Galatasaray, önerinin yapıldığı dönemde Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ihtimali

Le Phoceen'in haberinde önerilen takımlar arasında Fenerbahçe'nin transfere sıcak bakabileceği aktarılmakta. Marsilya'dan Luan Peres hamlesini yapan Fenerbahçe'nin yine de Caleta-Car için de devreye girebileceği ifade ediliyor.

Avrupa'da transfer dönemi bitse de Türkiye'de bir süre daha devam edecek olmasından dolayı Caleta-Car için Süper Lig ihtimalinin gündemden düşmeyeceği belirtilmekte.

Liverpool'un kapısından dönmüştü

Marsilya'nın 2018'de 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Salzburg'dan kadrosuna kattığı Caleta-Car'ın Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 25 yaşındaki stoperin 2020-21 sezonunun devre arasında Liverpool'a transferine bitti gözüyle bakılırken transfer, Marsilya'nın son anda vazgeçmesi ile gerçekleşmemişti.