Lille'de geçtiğimiz sezon gözden çıkarılan ve sezonun ikinci yarısını kiralık olarak CSKA Moskova'da geçiren Yusuf Yazıcı'nın yeni sezondaki durumu merak ediliyor. Fransa'da transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala millî oyuncu ile Trabzonspor da dahil olmak üzere toplam 4 takımın ilgilendiği ve takımda kalma ihtimalinin de doğduğu belirtiliyor.

Gerçekleşmeyen transfer şansı oldu

Lille'de Mohamed Bayo'nun cezası ve Nantes'tan Ludovic Blas transferinin gerçekleşmemesi Yusuf Yazıcı'ya kadroda bir şans doğurdu. Millî oyuncu Ligue 1'deki son iki maça ilk 11'de çıkarken Ajaccio deplasmanında da çok şık bir gole imza attı.

Yusuf Yazıcı'nın son maçlarda sergilediği performansın takımda yeniden yer bulmak adına bir avantaj yarattığı belirtiliyor. Fakat iki taraf için cazip bir teklife de 'hayır' denmeyeceği aktarılmakta.

Trabzonspor devrede

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala Yusuf Yazıcı'ya yönelik ilgi sürüyor. L'Equipe'in haberine göre Club Brugge, Hertha Berlin, Trabzonspor ve Werder Bremen; Yusuf Yazıcı'yı kadrolarına katmak istiyorlar.

Bu takımlar arasında ise özellikle Trabzonspor'un öne çıktığı ve Avrupa genelinde transfer dönemi kapansa da Türkiye'de sürecek olmasının bir avantaj sağlayabileceği aktarılmakta.