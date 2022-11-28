İç transferde üst üste imzaları attıran Trabzonspor , son olarak Abdülkadir Ömür’ün mukavelesini yenilemişti. Şimdi sıra Marek Hamsik’e geldi... Geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde şekilde transfer edilen ve ortaya koyduğu mücadele, gösterdiği liderlik ve profesyonellik anlayışıyla herkesin sevgilisi olan Hamsik, tarihi şampiyonlukta kilit rol oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, saha içinde liderlik görevini verdiği Hamsik’in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 35 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz günlerde Slovakya Milli Takımı ile jübile maçına çıkmıştı. Yaşı ilerlediği için hem kulüp hem de milli takımı fizik olarak kaldıramayan Hamsik, geleceğiyle ilgili henüz net bir karar verebilmiş değil. Jübile maçının ardından kariyeriyle ilgili yöneltilen soruya, “Henüz belli bir şey yok. Ancak uzun zamanımın kalmadığı gerçek” cevabını vermişti. Trabzonspor Yönetimi, Hamsik’ten gelecek sinyale göre tecrübeli futbolcuya sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Önünde 3 seçenek var

Başarılı futbolcuyu ülkesinden Slovan Bratislava takımı çok isterken, Hamsik’in önünde birkaç opsiyon bulunuyor. Bunlardan ilki Trabzonspor’da devam etmek. Diğer seçenek; Slovakya’ya dönüp kariyerini orada noktalamak. Bir diğer opsiyon ise futbolu bırakıp, Napoli’de veya Slovakya Milli Takımı’nda teknik ekibe antrenör olarak katılmak.

Napoli’de bırakacak

Milli takım kariyerini noktalayan Hamsik, futbola veda edeceği adres olarak Napoli’yi göstermişti. 12 yıl İtalyan devinin formasını giyen ve Napoli’de Maradona’nın ardından efsaneleşen Hamsik, “Napoli’de büyük bir partiyle jübile yapacağım. Orayı elbette çok özlüyorum” demişti

Safa Can Konuksever