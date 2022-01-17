Ligde yoğun fikstüre giren Trabzonspor ’da, bir yandan da transfer hareketliliği var. Haftalar önce ilk olarak Çin’den bedelsiz şekilde Kouassi’yi getiren ve sözleşme imzalayan Bordo-Mavililer, devamında Visca ile bombayı patlattı. Sonrasında da sol bek Puchacz ve Kasımpaşa’dan Yusuf Erdoğan kadroya katıldı. Şimdi gözler tamamen stoper transferine çevrildi. Visca’nın lisansını çıkartmak için TFF kuralları gereği Edgar’ın sözleşmesini fesheden Trabzonspor’da, 15 yabancı oyuncu var. Dolayısıyla Afrika Kupası’nda bulunan Kouassi’nin dönüşte lisansının aktif hale getirilmesi için de 1 ismin daha kontratının sonlandırılması gerekiyor. Bu konuda ilk aday, sezonu kapatan Gervinho. Aynı zamanda Trondsen’e de kulüp bulması için izin verildi.

En sıcak isim Koray

Yabancı kontenjanı dolu olan, bu sayının gelecek sezon 12’ye düşürüleceğini göz önünde bulunduran Trabzonspor stoperde rotasını tamamen yerliye çevirdi. Avcı’nın çok istediği Kaan Ayhan konusunda daha önce Sassuolo ile görüşen yönetim, İtalyan ekibinin yüksek fiyat talebini kıramadı. Ancak yine de son bir yoklama yapılacak. Çizme’deki diğer hedef; Koray Günter. Hellas Verona forması giyen 27 yaşındaki gurbetçi stoper konusunda şartlar zorlanacak. Fakat bu transfer de hiç kolay değil. Yurt içinde ise Adana Demirsporlu Samet Akaydın öne çıkıyor. Trabzon doğumlu başarılı savunmacı, yedekte tutuluyor.