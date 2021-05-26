Trabzonspor transfer çalışmalarına erken başladı. Gervinho ve Bruno Peres'i Türkiye'ye getiren Trabzonspor'da bir başka önemli isim gündeme geldi. Slovakya Milli Takımı ve özellikle Napoli ile adını duyuran yıldız orta saha Marek Hamsik, Bordo-Mavililere önerildi.

20 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Napoli tarihinin en golcü oyuncularından biri olan 126 kez Slovakya A Milli Takım forması giyen Hamsik, 2019 Şubat ayında Çin ekibi Dalian'a 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.









Sözleşmesi Ağustos sonu bitiyor

Çin ekibinden ayrıldıktan sonra 6 aylığına İsveç ekibi Göteborg'a geçen Hamsik'in sözleşmesi 30 Ağustos 2021'de bitiyor. Hamsik, Göteborg ile 6 maça çıkarken 1 gol attı. İsveç Ligi Allsvenskan'da yeni sezon başladı ve 8.hafta geride kaldı