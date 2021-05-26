Transfer haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik sesleri
Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres gibi iki önemli transferin ardından rotasını bir başka yıldız Marek Hamsik'e çevirdi. Menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edilen oyuncu hakkında teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği öğrenildi.
Trabzonspor transfer çalışmalarına erken başladı. Gervinho ve Bruno Peres'i Türkiye'ye getiren Trabzonspor'da bir başka önemli isim gündeme geldi. Slovakya Milli Takımı ve özellikle Napoli ile adını duyuran yıldız orta saha Marek Hamsik, Bordo-Mavililere önerildi.
20 milyon Euro'ya transfer olmuştu
Napoli tarihinin en golcü oyuncularından biri olan 126 kez Slovakya A Milli Takım forması giyen Hamsik, 2019 Şubat ayında Çin ekibi Dalian'a 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
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Sözleşmesi Ağustos sonu bitiyor
Çin ekibinden ayrıldıktan sonra 6 aylığına İsveç ekibi Göteborg'a geçen Hamsik'in sözleşmesi 30 Ağustos 2021'de bitiyor. Hamsik, Göteborg ile 6 maça çıkarken 1 gol attı. İsveç Ligi Allsvenskan'da yeni sezon başladı ve 8.hafta geride kaldı