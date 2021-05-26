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Transfer haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik sesleri

Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres gibi iki önemli transferin ardından rotasını bir başka yıldız Marek Hamsik'e çevirdi. Menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edilen oyuncu hakkında teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği öğrenildi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 00:32 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik sesleri

Trabzonspor transfer çalışmalarına erken başladı. Gervinho ve Bruno Peres'i Türkiye'ye getiren Trabzonspor'da bir başka önemli isim gündeme geldi. Slovakya Milli Takımı ve özellikle Napoli ile adını duyuran yıldız orta saha Marek Hamsik, Bordo-Mavililere önerildi.

20 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Napoli tarihinin en golcü oyuncularından biri olan 126 kez Slovakya A Milli Takım forması giyen Hamsik, 2019 Şubat ayında Çin ekibi Dalian'a 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.


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Sözleşmesi Ağustos sonu bitiyor

Çin ekibinden ayrıldıktan sonra 6 aylığına İsveç ekibi Göteborg'a geçen Hamsik'in sözleşmesi 30 Ağustos 2021'de bitiyor. Hamsik, Göteborg ile 6 maça çıkarken 1 gol attı. İsveç Ligi Allsvenskan'da yeni sezon başladı ve 8.hafta geride kaldı

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