Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, İtalya'dan önemli bir transferi bitirmek istiyor. İngiliz ekibi, Roma'nın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun peşinde...

Calciomercato'nun haberine göre yaz transfer dönemi sona ermeden ofansif orta saha tarzı bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Tottenham, Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu bu role uygun görüyor ve İtalyan yıldızın transferi adına da girişimler başlamış durumda.

23 yaşındaki oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor. Fakat yapılan sözleşme uzatma görüşmelerine rağmen Zaniolo'nun bir değişikliğe gitmek istediği ve bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarılıyor.

Tottenham'ın yanı sıra İtalyan yıldız ile Juventus ve Milan'ın da ilgilendikleri ifade edilmekte.